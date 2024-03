Rolf Blaettler KEY

Dopo lunga malattia si è spento a 81 anni Rolf Blaettler, protagonista del calcio svizzero negli anni '60 e '70 e che aveva scelto il Ticino come luogo di residenza.

Precursore del ruolo di 9 e mezzo, lo zurighese vnse un titolo col Basilea e si laureò in precedenza tre volte capocannoniere col Grasshopper. Tra l'esperienza con le Cavallette e quella con i rossoblù, vestì per due anni anche la maglia del Lugano. Concluse la carriera a Locarno come giocatore-allenatore.

Swisstxt