Simon Sohm Keystone

Il Bologna è tornato a rimpolpare il suo contingente di giocatori elvetici con l'ingaggio di Simon Sohm in prestito fino a fine stagione con diritto di riscatto per 13,5 milioni di euro.

SwissTXT Swisstxt

Lo zurighese lascia così la Fiorentina dopo appena sei mesi e 21 presenze per raggiungere il connazionale Remo Freuler agli emiliani, che in estate avevano ceduto i rossocrociati Ndoye e Aebischer.

Con questo trasferimento il 24enne spera di mettere nelle gambe minuti importanti per guadagnarsi un posto nella rosa di Yakin al Mondiale nordamericano della prossima estate.