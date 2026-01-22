  1. Clienti privati
Serie A Lo svizzero Simon Sohm passa dalla Fiorentina al Bologna

Swisstxt

22.1.2026 - 16:20

Simon Sohm
Simon Sohm
Keystone

Il Bologna è tornato a rimpolpare il suo contingente di giocatori elvetici con l'ingaggio di Simon Sohm in prestito fino a fine stagione con diritto di riscatto per 13,5 milioni di euro.

SwissTXT

22.01.2026, 16:20

22.01.2026, 16:29

Lo zurighese lascia così la Fiorentina dopo appena sei mesi e 21 presenze per raggiungere il connazionale Remo Freuler agli emiliani, che in estate avevano ceduto i rossocrociati Ndoye e Aebischer.

Con questo trasferimento il 24enne spera di mettere nelle gambe minuti importanti per guadagnarsi un posto nella rosa di Yakin al Mondiale nordamericano della prossima estate.

