Simone Rapp ha lasciato la 2a Bundesliga, e più precisamente il Karlsruhe, per far ritorno in Svizzera.

L'attaccante ticinese si è impegnato con il Neuchâtel Xamax, che ha salvato il proprio posto in Challenge League nello spareggio con il Rapperswil, per una durata di tempo non comunicata.

Il 30enne in carriera ha indossato anche le maglie di Locarno, Thun, San Gallo, Losanna e Vaduz, mettendo a segno tra Super League, campionato cadetto e Coppa Svizzera 91 reti in 318 partite.

In Germania Rapp ha invece disputato 30 incontri ed ha firmato 5 reti.

