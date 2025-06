Sempre in campo KEY

Il sindacato mondiale dei calciatori chiede più tutele e una pausa di 8 settimane tra le stagioni. L'estate 2025 per molti giocatori rischia però di diventare un'altra corsa a ostacoli.

Swisstxt

Il sindacato mondiale dei calciatori (FifPro) ha chiesto, a margine del Mondiale per club, l’istituzione di 12 misure di sicurezza per la tutela della salute dei giocatori, tra cui una pausa di 8 settimane tra una stagione e l’altra, sulla base di una relazione di 70 esperti.

L'idea è che i professionisti beneficino di un mese di vacanza (con 15 giorni senza nessun impegno), seguito da uno di recupero.

Questa estate, tra la fine del Mondiale per Club e la ripresa dei campionati nazionali in Europa ad agosto, i conti non torneranno.