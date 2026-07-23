Il Sion è stato fermato sul pari dal BATE Borisov nell'andata del secondo turno di qualificazione alla Conference League.

Sul campo azero di Sumgayit, vista l'impossibilità di giocare in Bielorussia, i vallesani non sono andati oltre all'1-1.

Gli uomini di Tholot hanno sì dominato l'incontro, ma hanno anche subito alla prima occasione il punto dello svantaggio, a cui solo Boteli ha saputo rispondere ancora nel primo tempo.

Successo senza patemi, invece, per il Vaduz, che ha schiantato 4-0 gli andorrani dell'Atletic Club d'Escaldes ipotecando il passaggio del turno.