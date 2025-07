Lamine Diack Imago

Il Sion ha annunciato l’arrivo in prestito per un anno di Lamine Diack.

Il centrocampista difensivo senegalese del Nantes avrà il compito di rinforzare la zona davanti alla difesa, individuato come il settore debole da parte dell’allenatore Didier Tholot.

Il 24enne ha iniziato il suo percorso europeo in Turchia, e ha giocato per sei mesi anche in MLS.

Il GC ha ingaggiato Dorian Paloschi, difensore cresciuto nel settore giovanile del Milan e rimasto senza contratto.

Il 19enne ha firmato per tre stagioni e si aggiunge così in particolare agli altri italiani Matteo Mantini (17 anni) e Pantaleo Creti (16).