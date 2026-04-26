Basilea – Sion 2:0 Super League | 34° turno | stagione 25/26 26.04.2026

Per la prima volta da quando esiste la Super League il Sion è riuscito a espugnare il St. Jakob-Park in una partita di campionato.

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Ebbene sì, quello di oggi contro il Basilea è un vero e proprio successo storico per i vallesani, capaci di imporsi sui renani per 2-0 e soprattutto superarli in classifica, salendo al quarto posto a quota 55 punti, due in più dei basilesi e cinque in meno del Lugano.

A dare il la alla partita è stato l’ex Bellinzona Nivokazi al 24’, mentre il raddoppio è stato siglato da Lukembila al 60’. Ha invece fallito un rigore al 74' Broschinski.