Betis Siviglia-Girona Imago

Il Betis Siviglia di Rodriguez (lasciato in panchina alla prima assoluta) ha aperto la nuova stagione della Liga con un pareggio per 1-1 con il Girona.

Swisstxt

Agli andalusi sono bastati solo 6' per trovare la rete del vantaggio con Bartra, ma Misehouy ha poi rimessso tutto in parità al 72’. Stesso risultato anche tra Athletic Bilbao e Getafe, con Uche (64’) che ha risposto a Sancet, in gol dopo 27’.

