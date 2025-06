Mattia Croci-Torti KEY

La Swiss Football League ha pubblicato i calendari della stagione 2025-26 che inizierà fra poco più di un mese.

Swisstxt

Il match d’apertura della Super League tra Zurigo e Sion avrà luogo venerdì 25 luglio alle 20.30, mentre il debutto del Lugano (a cavallo della doppia sfida di Europa League) avverrà domenica 27 a Cornaredo contro il neopromosso Thun.

Il calcio d’inizio della sfida è fissato eccezionalmente alle 16.00, anziché alle 16.30, per non entrare in conflitto con la finale dell’Euro femminile.

In Challenge League invece il Bellinzona partirà dalla trasferta di Aarau, in programma sabato 26 luglio alle 18.00.