Calcio SL, l'YB s'impone a Lucerna

Swisstxt

14.9.2025 - 18:29

Lo Young ha centrato il suo terzo successo in campionato andando a espugnare il campo del Lucerna per 2-1.

SwissTXT

14.09.2025, 18:29

Grazie ai tre punti conquistati, i gialloneri sono saliti a quota 11 punti, sinonimo di 4o posto, a -4 dal leader San Gallo. Il 6o turno ha sorriso anche al Sion, tornato con il bottino pieno dalla trasferta di Winterthur (vittoria per 3-2) e ora è 5o in classifica. Al sesto tentativo il Grasshopper ha dal canto suo trovato la prima vittoria stagionale in Super League. Le Cavallette al Letzigrund si sono imposte per 3-1 sul Losanna, che ha così incassato la quarta sconfitta consecutiva.

