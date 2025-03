Juan José Perea KEY

Brutte notizie in casa Zurigo.

Swisstxt

L’attaccante Juan José Perea ha chiuso anzitempo la stagione di SL dopo essersi strappato il tendine d’Achille del piede destro. Il 25enne – capocannoniere degli zurighesi con 7 reti in questo campionato – si è infortunato domenica durante la sfida contro il Lugano. -Le curve di Servette e Losanna saranno chiuse per un turno. Questo è quanto è stato deciso dalle autorità in seguito agli scontri avvenuti nel corso del derby del Lemano di sabato scorso. La «Kop Sud» vodese resterà vuota il 30 marzo nel match contro il Lucerna, mentre la curva nord granata verrà chiusa il 1° aprile contro l’YB.