Il Lugano inizierà la stagione di Super League domenica 26 luglio alle 16h30 all'AIL Arena contro il Vaduz.
Come nella scorsa annata con il Thun, anche quest'anno la prima avversaria sarà una neopromossa.
La domenica successiva i bianconeri saranno impegnati in trasferta contro il Grasshopper alle 16h30. La seconda partita casalinga vedrà il Lugano ospitare lo Zurigo.
La prima sfida contro il Thun campione in carica per gli uomini di Croci-Torti è in programma in trasferta nel weekend del 24-25 ottobre.