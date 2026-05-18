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Calcio Super League, media spettatori in aumento

Swisstxt

18.5.2026 - 12:50

Il Wankdorf
Il Wankdorf
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La Super League ha registrato un nuovo record con 2'811'465 biglietti venduti nella stagione 2025-26.

SwissTXT

18.05.2026, 12:50

18.05.2026, 12:56

La media è di 12'331 spettatori a partita, in crescita rispetto all'anno scorso ma sotto il record del 2022-23 con 13'172 presenze. L'YB guida per l'8a volta consecutiva con 27'532 tifosi di media, seguito dal Basilea con 26'507.

Il Thun campione è settimo con 9'009 presenze ma vanta il 90% di riempimento dello stadio. Il Lugano chiude ultimo con 3'583 spettatori a causa della ridotta capienza di Cornaredo per i lavori.

Dalla prossima stagione i bianconeri giocheranno nella nuova AIL Arena da 8'000 posti.

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