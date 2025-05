Kutesa in gol KEY

La corsa per il secondo posto di Super League si deciderà all'ultima giornata.

Dopo che nel primo pomeriggio lo Young Boys ha sconfitto per 6-2 il Basilea al Wankdorf, il Servette ha risposto presente vincendo per 4-3 a Lucerna e riprendendosi la seconda piazza. I ginevrini dovranno difendere 2 punti di vantaggio sui bernesi per la Champions.