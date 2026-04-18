Lo Stade Lausanne-Ouchy è la prima finalista della Coppa Svizzera.
I vodesi hanno battuto 2-0 il Grasshopper in semifinale alla Pontaise, riportando una squadra di Challenge League all'ultimo atto per la prima volta dal 2010.
Dopo un primo tempo equilibrato, lo SLO ha sbloccato il match al 52' con un bel destro a giro di Nomel. Il GC ha così provato ad alzare la pressione, senza tuttavia riuscire a farsi pericoloso.
L'espulsione di Köhler all'83' ha ridotto al lumicino le speranze degli ospiti, azzerate definitivamente al 90' dal 2-0 di Tritten direttamente su calcio d'angolo.