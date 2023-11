Festa

La Slovacchia parteciperà al suo terzo Europeo di fila.

Skriniar e compagni hanno infatti staccato il biglietto per i prossimi campionati continentali grazie al successo in rimonta per 4-2 sull’Islanda e sono così certi di chiudere al secondo posto il Gruppo J. Già certo del primo posto, il Portogallo ha dominato a Vaduz il Liechtenstein, regolato 2-0 con Ronaldo e Cancelo. Dal canto suo il Lussemburgo (certo del playoff) ha steso 4-1 la Bosnia dell'esordiente Tabakovic. Nel Gruppo G il Montenegro ha battuto 2-0 la Lituania, portandosi così a -2 dalla Serbia.

