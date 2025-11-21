  1. Clienti privati
Video di sesso Snapchat-gate: condannato il talento norvegese compagno di Haaland

Patrick Lämmle

21.11.2025

Andreas Schjelderup (a sinistra) ascolta le istruzioni di Erling Haaland.
Andreas Schjelderup (a sinistra) ascolta le istruzioni di Erling Haaland.
Imago

Il nazionale norvegese Andreas Schjelderup cade nella trappola di Snapchat e riceve una condanna di due settimane con la condizionale.

21.11.2025, 15:51

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il nazionale norvegese Andreas Schjelderup ha condiviso un video hard con minori.
  • Il 21enne è stato condannato a 14 giorni di carcere, sospesi per un anno.
  • Il calciatore è pentito e ricorda alle persone che dovrebbero fare attenzione ai contenuti che condividono sui social media.
Andreas Schjelderup ha spiegato in tribunale di aver ricevuto un video di 27 secondi su Snapchat e di averlo inoltrato a una chat di gruppo con quattro amici.

Quando si è reso conto che il video conteneva atti sessuali da parte di due ragazzi di età inferiore ai 18 anni, lo ha cancellato.

Il calciatore, che all'epoca dei fatti aveva 19 anni e giocava per il Nordsjaelland, club della Superliga danese, ha collaborato con la polizia e si è dichiarato colpevole.

Ora è stato condannato a 14 giorni di carcere, che dovrà scontare solo se verrà condannato per un altro reato nei prossimi 12 mesi. La Procura di Copenaghen aveva chiesto 20 giorni.

Schjelderup invita alla cautela

Nella sua sentenza, il giudice ha parlato di «cartellino giallo», scrive il portale norvegese «Verdens Gang». L'otto volte nazionale si era già scusato pubblicamente l'8 novembre. Il compagno di Erling Haaland ha scritto tra l'altro su Instagram: «Sono pronto ad affrontare le conseguenze».

Schjelderup ha descritto l'infrazione come uno «stupido errore». Allo stesso tempo, ha esortato le persone a fare attenzione e a «non guardare o diffondere video con contenuti dannosi o offensivi».

L'ala, che si è qualificata per la Coppa del Mondo con la Norvegia, ha anche chiarito: «Il reato per cui sono stato condannato non riflette ciò che sono come persona e ciò che rappresento».

