Mondiali e dintorni Per gli americani è il «soccer», per gli inglesi è «football». Ecco la storia di come il calcio ha cambiato nome

Il calcio è vita per milioni di tifosi in tutto il mondo - ne sappiamo qualcosa in questo periodo - ma in due delle nazioni co-organizzatrici dei Mondiali del 2026 si tende a chiamarlo con un nome diverso.

Calcio per gli italofoni, fussball per i germanofoni e football per chi mastica l'inglese. O soccer?

La BBC, ha cercato di capire perché negli Stati Uniti e in Canada il «Football» è conosciuto come «Soccer».

«Quando ero bambino in Inghilterra, la parola ‹soccer› era perfettamente accettabile», afferma Stefan Szymanski.

Il professore emerito dell’Università del Michigan, cresciuto negli anni '60, racconta come il dibattito tra «football» e «soccer» sia sfociato in una sua ricerca accademica.

Il docente spiega che, agli albori, il football era uno sport molto «elegante». «Le persone che fondarono la Football Association in Inghilterra nel 1863 erano laureati di Oxford che avevano frequentato scuole pubbliche d’élite».

Il gioco praticato secondo le regole della Football Association divenne noto come «association football», ha scritto John M. Cunningham nell’Enciclopedia Britannica.

Il nome contribuì anche a distinguerlo da un altro sport popolare: il rugby. «C’erano due giochi: uno chiamato rugby football, all’epoca, e l’altro chiamato association football», afferma Szymanski.

Brekker, rugger, soccer

Tra gli studenti universitari inglesi benestanti della fine del XIX secolo era diffusa l’abitudine di abbreviare le parole e aggiungere il suffisso «-er», creando una sorta di gergo.

«Quindi, invece di dire «breakfast», dicevano «brekker».» Applicato al rugby, lo chiamavano «rugger».

Ma come è nata la parola «soccer»?

Sembra che alcuni di questi studenti creativi abbiano preso «soc» dalla parte centrale della parola «association» e abbiano aggiunto «-er», ottenendo così «soccer».

Non si sa con certezza se sia andata così, ma il professore ricorda che «esistono numerose fonti documentarie che confermano che si tratti di un termine coniato dagli studenti di quella università.»

Football o soccer?

Il termine soccer ha poi iniziato a diffondersi in altri continenti contemporaneamente alla diffusione dello sport stesso.

Negli Stati Uniti, con «football» si intende il football americano.

«È tutto collegato», afferma sempre il professore emerito. «La versione americana si è evoluta dal rugby, ma presenta anche elementi del calcio.»

Nel 1936 il principe russo Alexander Sergeevich Obolensky si dilettava con il rugby KEYSTONE

«Sono come cugini stretti – ed è per questo che il football americano è diventato popolare più o meno nello stesso periodo in cui è stato coniato il termine «soccer», negli anni Ottanta e Novanta del XIX secolo».

Sebbene i giornali britannici preferissero il termine «football», continuarono a usare «soccer» fino agli anni Ottanta del XX secolo, secondo un’analisi condotta da Szymanski e dalla sua collega Silke-Maria Weineck.

Col passare del tempo, tuttavia, «football» è diventato il termine dominante nel Regno Unito.

Il football 'americano' spopola negli Stati Uniti KEYSTONE

«Una cosa che gli americani tendono a fare è scusarsi quando usano la parola «soccer» e dire: «Scusa, intendevo football», perché pensano che i britannici siano sensibili al riguardo».

Che sia calcio, fussball, football, fotbolti, futbola o soccer la popolarità del gioco del pallone non conosce né frontiere né barriere linguistiche.