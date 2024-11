Sono 1500 i giorni che separano l'esordio di Simon Sohm con la Svizzera, a San Gallo contro la Croazia, dal suo possibile ritorno in rossocrociato contro la Serbia in Nations League.

«Sarebbe un'emozione fantastica giocare in casa, per la Nati mi adatterei in qualsiasi ruolo» ha detto il centrocampista del Parma. Il 23enne, trasferitosi in Italia nel 2020, ha passato momenti tutt'altro che semplici, ma ne è uscito più forte. «Non è stato facile, ma penso che la fiducia che ricevo da tutto l'ambiente sia una parte fondamentale della mia crescita», ha concluso lo zurighese.

