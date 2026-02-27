Sotto la pioggia di Boston i Tre Leoni non sono andati oltre a uno striminzito 0-0 contro il Ghana. Solo nel finale e grazie ai cambi il match si è accesso un po' (nessun tiro in porta nel primo tempo). Le Black Stars hanno reclamato un rigore per un fallo su Adu, mentre Kane ha calciato in curva da buona posizione dopo il colpo di testa di O'Reilly respinto dall'asta. La selezione di Tuchel resta al comando del Gruppo L grazie a una migliore differenza reti rispetto al Ghana.