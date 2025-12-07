Il Lugano si ferma sullo 0-0 a Losanna e manca l'aggancio al gruppo che insegue il Thun, restando quinto a quota 24 punti.
Il Lugano non è riuscito ad agganciare il treno all'inseguimento della capolista Thun.
Dopo lo 0-0 contro il Losanna, i bianconeri si trovano in quinta posizione con 24 punti, a -2 dall'YB e a pari merito con il Sion, che ha battuto proprio i gialloneri per 2-0.
Alla Tuilière i padroni di casa si sono fatti preferire soprattutto nel primo tempo, ma hanno peccato di precisione nella maggior parte dei casi.
In un paio di occasioni sono invece stati fermati da un attento Saipi.
Per i bianconeri l'opportunità migliore l'ha avuta Koutsias, ma la sua girata è finita poco a lato.