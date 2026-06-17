Nel giorno che ha aperto ufficialmente il suo sesto Mondiale, rendendolo il quarto giocatore più anziano di sempre a calcare questo palcoscenico, CR7 ha steccato.

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Come tutto il Portogallo, del resto: grandi favoriti del Gruppo K, gli uomini di Martinez non sono andati oltre un deludente 1-1 con l'RD Congo. Subito avanti con l'incornata di Joao Neves, i lusitani hanno proposto una manovra troppo lenta e prevedibile per far male ai Leopardi, che con il passare dei minuti sono usciti dal guscio. Dopo il colpo di testa di Wissa, Bakambu ha perfino sfiorato il colpo grosso, venendo però fermato dal palo.