Solo un punto per l'Inter contro il Bologna.

In vantaggio di due lunghezze, i nerazzurri sono stati ripresi dagli emiliani sul 2-2 in una sfida che ha visto in campo ben quattro rossocrociati (Sommer, Freuler, Aebischer, Ndoye). Per la formazione di Inzaghi è la seconda partita consecutiva a San Siro senza vittoria.

