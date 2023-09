Sommer conquista l'Italia: «Il migliore in campo» - «C'è tanto di svizzero, in questo punto dell'Inter»

Sommer decisivo per l'Inter. Imago

L'Inter ottiene un punto in trasferta contro la Real Sociedad. Al centro dell'attenzione c'è Yann Sommer, che salva l'Inter con diverse parate. I giornali italiani ne sono entusiasti. È celebrato in tutt'Italia.

Hai fretta? blue News riassume per te Nella prima partita della fase a gironi di Champions League l'Inter ha pareggiato 1-1 contro il Real Sociedad.

I nerazzurri hanno trovato il pareggio nei minuti finali dell'incontro.

Secondo la stampa italiana il miglior giocatore in campo è stato lo svizzero Yann Sommer, capace di mantenere la sua squadra in partita con diverse parate decisive. Mostra di più

I finalisti della scorsa edizione hanno evitato per poco la sconfitta nella nuova campagna europea. Il capitano Lautaro Martinez ha infatti trovato il pareggio a tre minuti dal 90esimo.

Ma il vero eroe della partita è stato il portierone della nostra Nazionale Yann Sommer, il quale ha mantenuto l'Inter in partita con diverse parate spettacolari.

Anche la stampa italiana è unanime su chi sia da ringraziare per il pareggio dei nerazzurri: Yann Sommer.

Il quotidiano sportivo «La Gazzetta dello Sport» dedica all'estremo difensore elvetico ben tre articoli: le Highlights della partita sono intitolate con «Il miracolo di Sommer», nelle valutazioni dei giocatori «Sommer è il migliore» e anche l'allenatore Inzaghi commenta: «Siamo rimasti in partita grazie a Sommer».

Sommer ovunque... Gazzetta dello Sport

La Gazzetta valuta i giocatori su una scala da 1 a 10. Nella partita contro la Real Sociedad, Sommer ha ricevuto un 7.5, risultando il migliore in campo. In confronto, il secondo miglior giocatore dell'Inter, il marcatore Lautaro Martinez, ha ottenuto «solo» un 6.5.

Come spiegazione, la Gazzetta scrive di Sommer: «C'è tanto di svizzero, in questo punto. Attento sulla punizione di Mendez, ma il riflesso su Oyarzabal cancella il 2-0 e vale la serata».

Real Sociedad-Inter 1:1 20.09.2023

Celebrato in tutta Italia

Anche il «Corriere dello Sport» scrive in prima pagina delle parate decisive di Yann Sommer e descrive così la sfida di mercoledì sera: «Nel secondo tempo, Sommer ha mantenuto la squadra di Inzaghi in partita».

Pure «Tuttosport» dà a Sommer il miglior voto, dove lo svizzero riceve un 7.5 e molti elogi: «Attento su Kubo e Mendez, è miracoloso sul colpo di testa ravvicinato di Oyarzabal a inizio ripresa che tiene in piedi i suoi. Il punto è soprattutto suo».

Anche «la Repubblica» riserva parole al miele per il portiere svizzero: «Sommer, migliore in campo per l’Inter, ha dimostrato una volta di più di essere il portiere solido e affidabile di cui l'Inter ha bisogno».

Sulle pagine del «Corriere della Sera», il nativo di Morges viene descritto come «miracoloso, a inizio ripresa è decisivo due volte, sulla punizione di Mendez e sul colpo di testa a botta sicura di Oyarzabal».

Sommer in prima pagina. Corriere dello sport

Dopo la partita, in un'intervista rilasciata a bordo campo, Yann Sommer ha commentato così le sue brillanti parate: «È stato un momento importante perché hanno avuto alcune buone occasioni da gol. Sono felice che sia andata così».

Anche i fan sui social media sono entusiasti del portiere svizzero. Un video mostra il tempo di reazione di Sommer al colpo di testa di Oyarzabal: 0.3 secondi. Anche noi non possiamo che concordare con il commento, «Wow».