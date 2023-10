Media italiani euforici: Sommer eguaglia un record della Serie A

Yann Sommer ha iniziato alla grande la parentesi con l'Inter. Imago

Le aspettative a Milano su Yann Sommer erano enormi. Così come i dubbi. Ora però lo svizzero ha conquistato i cuori dei tifosi e soprattutto dei media.

Hai fretta? blue News riassume per te Yann Sommer non subisce gol per la sesta volta in questa stagione, eguagliando un record della Serie A.

I media italiani sono ancora una volta entusiasti del portiere svizzero e ne lodano l'esperienza e la rapida adattabilità.

L'Inter è attualmente in testa alla Serie A, con 22 punti messi in cascina dopo 9 partite. Mostra di più

Anche nel duello dello scorso fine settimana contro il suo collega di Nazionale Ricardo Rodriguez, Yann Sommer ha mantenuto la sua porta inviolata. Con un 3-0, l'Inter ha sconfitto il Torino, e il portiere elvetico ha lasciato in bianco gli avversari per la sesta volta in nove partite.

Grazie a questa statistiche, il portiere della Nati eguaglia un record della Serie A. Finora, un bilancio del genere era stato raggiunto solo da due portieri: Cristiano Lupatelli e Alisson.

Di conseguenza, Sommer è celebrato euforicamente dai media del Bel Paese. «Non è così facile essere pronti e attivi quando si ricevono pochissimi tiri in 90 minuti – Yann Sommer dà l'impressione che lo sia», scrive ad esempio la «Gazzetta dello Sport».

Una rapida integrazione in squadra

Naturalmente, un tale exploit sarebbe stato molto più difficile senza una solida difesa. Tuttavia, non bisogna sottovalutare anche la rapida capacità di adattamento di Sommer, così come la sua intelligenza di gioco. «È un portiere solido, attento ed esperto», lo elogia ancora il foglio rosa.

Sommer non ha dovuto mettersi particolarmente in mostra contro il Torino. Recentemente, a causa della forza dei suoi compagni di squadra, è stato scherzosamente chiamato «spettatore non pagante».

Ma quando c'è bisogno di lui, si fa sempre trovare presente. Come in Champions League contro il Real Sociedad.

🤯 ¡Qué paradón de Yann Sommer!



W O W pic.twitter.com/zM2Oh3z5kb — Fútbol Italiano 🇮🇹 (@FT_Italiano) September 20, 2023

L'Inter non è andato oltre l'1-1 nella sfida contro gli spagnoli, ma per il punto incamerato ha dovuto ringraziare principalmente Sommer. «Come ha parato il colpo di testa di Oyarzabal da breve distanza è stato un vero miracolo. Il punto è principalmente merito suo».

Anche per questa ragione Sommer ha ricevuto il voto più alto tra tutti i giocatori in campo da diverse testate giornalistiche. Il ragazzo di Morges non sembra volersi fermare.