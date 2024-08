Il direttore delle squadre nazionali Pierluigi Tami è intervenuto tramite un videomessaggio. In italiano, lo ringrazia per tutto ciò che ha fatto a nome dell'associazione e dal punto di vista personale. «Grazie per le tue prestazioni come portiere e per il tuo ruolo come persona. Sei un esempio non solo per i calciatori, ma per tutti gli sportivi», sono le ultime parole di Tami.