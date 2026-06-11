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5 consigli dell'esperta Sonno e calcio: ecco come sopravvivere ai Mondiali nordamericani

SDA

11.6.2026 - 09:01

Le tre mascotte dei Mondiali 2026.
Le tre mascotte dei Mondiali 2026.
sda

I Mondiali che iniziano oggi in Stati Uniti, Canada e Messico entusiasmano i tifosi, ma spesso li privano del sonno. Elena Wenz, primaria presso il Centro per i disturbi del sonno dell'Inselspital di Berna, spiega come superare le partite di calcio notturne senza trascinarsi stanchi e distratti per tutta la giornata.

Keystone-SDA

11.06.2026, 09:01

Rilassarsi in modo mirato dopo la partita

Wenz consiglia di rilassarsi consapevolmente dopo una partita: spegnere la TV, abbassare le luci, mettere via lo smartphone ed evitare discussioni accese. Una routine tranquilla può essere d'aiuto, ad esempio fare una doccia, leggere, bere una tazza di tè o ascoltare musica a basso volume.

«Non è realistico andare a letto subito dopo una partita emozionante e aspettarsi che il corpo riesca ad addormentarsi immediatamente», afferma.

Tenere conto del bisogno di sonno e pianificare bene

Wenz consiglia una buona pianificazione. Chi deve alzarsi presto la mattina seguente, prendere decisioni importanti o guidare l'auto, dovrebbe stabilire delle priorità e non sacrificare troppo il sonno. Inoltre, dopo le partite notturne, se possibile, il giorno successivo si dovrebbero prevedere delle fasi di recupero.

«Il sonno è molto importante per affrontare la quotidianità e la vita in modo sano, sereno e sicuro», afferma l'esperta.

Attenzione a determinate attività

«Bisogna essere consapevoli che il rischio di incidenti aumenta se si dorme troppo poco», dice Wenz. La mancanza di sonno è particolarmente delicata per le persone che la mattina seguente guidano l'auto, utilizzano macchinari o svolgono professioni con un elevato rischio di infortunio.

I segnali di allarme sono occhi pesanti o che bruciano, sbadigli frequenti, mal di testa e calo della concentrazione. Bisogna reagire al più tardi in caso di attacchi di sonnolenza o micro-sonno. «Questi sintomi dovrebbero essere interpretati come un segnale d'allarme», afferma Wenz.

È quindi importante agire in modo responsabile: fermarsi, fare una pausa, riposarsi o dormire brevemente e riprendere il viaggio solo quando ci si sente di nuovo in forma e in grado di guidare.

Brevi sonnellini

Il giorno successivo, brevi sonnellini da 10 a 30 minuti possono alleviare temporaneamente la stanchezza. Non dovrebbero però essere troppo tardi o troppo lunghi, perché altrimenti potrebbero disturbare il sonno nella notte successiva.

Il caffè non può compensare la mancanza di sonno

L'esperta non vede alcuna soluzione nel consumo di caffè. La caffeina può aiutare a breve termine, ma non compensa la mancanza di sonno. «Il caffè di solito aiuta solo in misura limitata e non allevia tutti i sintomi della mancanza di sonno», afferma Wenz. Troppa caffeina, soprattutto nelle ore serali, potrebbe addirittura peggiorare la notte successiva.

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