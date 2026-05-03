Mauro Lustrinelli e il suo Thun hanno scritto la storia del calcio KEYSTONE

Il Thun festeggia il primo titolo di campione svizzero nella storia del club. Il capo allenatore e DJ dilettante Mauro Lustrinelli simboleggia il successo dei campioni.

Moritz Meister Moritz Meister

Mauro Lustrinelli simboleggia il successo del Thun come nessun altro.

Il ticinese ha inizialmente guidato la squadra dell'Oberland bernese al ritorno in Super League la scorsa estate.

Una volta lì, si è subito posto grandi obiettivi, come ha rivelato a blue Sport durante una visita a casa lo scorso novembre.

«Per me era importante avere questa sensazione di meraviglia. Non essere retrocessi non sarebbe stata una sensazione sufficientemente straordinaria per noi», ha dichiarato all'epoca.

Il ticinese e la sua squadra hanno certamente dato questa sensazione in questa stagione. Era chiaro fin dall'inizio della stagione che il Thun non avrebbe avuto molto a che fare con la retrocessione.

La squadra del ticinese non si è mai lasciata intimorire e ha respinto tutti gli attacchi della concorrenza, che pure è inciampata più volte.

La ricetta di Mauro

A novembre, Mauro ha formulato la sua ricetta per il successo come segue: «Un vino rosso da mille franchi non fa un buon menu, è il gioco degli ingredienti, il mix tra una base solida e la creatività che lo fa. È come una squadra: una superstar costosa non fa una squadra di successo».

Per i campioni svizzeri, la stella è infatti la squadra e questo è esattamente ciò che li ha resi così vincente in questa stagione.

Non c'è quindi da stupirsi che i bernesi abbiano incantato la Super League con il suo calcio durante questa stagione. Soprattutto quando è il loro allenatore a dettare il tono, non solo in campo.

DJ Lustrigol

DJ Lustrigol ha fatto scatenare i tifosi alla festa per la promozione del Thun. «Quando riesco a entrare in quell'atmosfera da DJ, per me è rilassante», dice.

Lustrinelli in versione DJ 20.11.2025

Lustrinelli è già sulla lista di diversi club della Bundesliga

Solo pochi sono riusciti a diventare campioni nazionali con una squadra neopromossa.

L'ultimo successo del Thun non è passato inosservato nemmeno in Germania. Secondo "Sky Sport", diversi club della Bundesliga hanno già cercato informazioni sul tecnico campione.

L'approccio d'attacco del tecnico ticinese e la sua capacità di sviluppare giovani giocatori hanno attirato l'attenzione.

a sufficienza È quindi molto probabile che il 50enne di Bellinzona riceva presto un'offerta dalla Germania.