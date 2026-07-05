La FIFA ha sospeso, con un anno di condizionale,...

La FIFA ha sospeso, con un anno di condizionale, la squalifica di un match inflitta all'attaccante statunitense Folarin Balogun per un'entrata su Tarik Muharemovic nei sedicesimi contro la Bosnia. A seguito di questa decisione il presidente USA Donald Trump ha ringraziato pubblicamente la FIFA. Balogun sarà quindi disponibile per gli ottavi contro il Belgio martedì alle 02h00.