Conceição viene sostituito e se la prende col ds 14.05.2025

L'allenatore dello Zurigo Ricardo Moniz ha tirato il freno d'emergenza contro il Winterthur e ha sostituito Rodrigo Conceição dopo 32 minuti. Il portoghese, frustrato, si è recato direttamente negli spogliatoi, ma prima ha rivolto alcune parole al direttore sportivo Milos Malenovic.

Luca Betschart Luca Betschart

Hai fretta? blue News riassume per te Massima punizione per Rodrigo Conceição: contro il Winterthur viene sostituito dopo 32 minuti.

Il portoghese va subito negli spogliatoi, ma prima rivolge qualche parola al direttore sportivo Milos Malenovic.

Rolf Fringer dice nello studio di blue Sport: «Queste cose non fanno bene alla squadra, semplicemente non era necessario». Mostra di più

Martedì sera lo Zurigo ha offerto una prestazione insufficiente nella fase iniziale del match contro il Winterthur, finendo meritatamente in svantaggio.

Sotto per 0-1, l 'allenatore Ricardo Moniz interviene con una sostituzione già dopo la mezz'ora di gioco. Rodrigo Conceição viene mandato a fare a doccia, al suo posto entra Steven Zuber.

Il portoghese non nasconde il suo malcontento per il cambio anticipato. Si dirige verso gli spogliatoi, senza salutare né il calciatore pronto a entrare al suo posto né il Mister. Già avviato verso gli spogliatoi, il 25enne cambia idea e torna indietro.

Conceição si dirige verso la panchina della propria squadra, ma si ferma subito, e con la mano davanti al viso dice qualche parola al direttore sportivo Milos Malenovic, un po' perplesso. Poi scompare definitivamente nelle catacombe dello stadio.

«Era semplicemente inutile farlo»

L'ex allenatore della Nazionale svizzera Rolf Fringer sceglie parole chiare nello studio di blue Sport per commentare l'accaduto: «Visto che lo Zurigo era così inferiore, Moniz o Malenovic hanno pensato di dover inserire un giocatore affermato. Ma fare una sostituzione del genere, dopo 32 minuti, quando ormai non c’è più nulla in gioco... si finisce solo per peggiorare le cose, perché queste dinamiche si ripercuotono sulla squadra. Era semplicemente inutile farlo».

Alla fine però lo Zurigo è riuscito a rimontare il Winterthur e imporsi sul per 4-1.