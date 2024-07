Gareth Southgate Keystone

Gareth Southgate ha deciso di lasciare il suo posto di selezionatore dell'Inghilterra due giorni dopo la finale persa contro la Spagna.

«E' per me tempo di voltare pagina e iniziare un nuovo capitolo», ha dichiarato il 53enne durante l'annuncio. In carica dal 2018, l'ex difensore ha guidato la Nazionale dei Tre Leoni a una semifinale ai Mondiali e due ultimi atti agli Europei, fermandosi ai quarti soltanto in Qatar.

Southgate aveva un contratto valido fino a dicembre, che la Federazione sembrava intenzionata a prolungare fino alla prossima Coppa del Mondo.

