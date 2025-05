Sow KEY

Djibril Sow è andato a segno nell'ultima partita stagionale con il Siviglia, ma ha dovuto essere sostituito alla pausa per un non meglio definito infortunio.

Swisstxt

Il nazionale elvetico, selezionato da Yakin per le amichevoli in Nordamerica di inizio giugno, ha siglato di testa il provvisorio 1-2 nella sconfitta per 4-2 contro il Villarreal.