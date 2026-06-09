  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Calcio Sow,"Siamo pronti per il Qatar»

Swisstxt

9.6.2026 - 23:00

Keystone

Djibril Sow è pronto per il suo secondo Mondiale, consapevole di un ruolo diventato di alternativa preziosa nello scacchiere rossocrociato.

SwissTXT

09.06.2026, 23:00

«Preferisco giocare da numero 6 o da numero 8, ma c'è tanta concorrenza. Probabilmente verrò impiegato qualche metro più avanti», ha spiegato il centrocampista del Siviglia All'esordio contro il Qatar mancano pochi giorni. Sow era presente nell’amichevole di Lugano, persa dalla Svizzera contro i qatarioti nel 2018. «Me la ricordo bene. Ci insegna che non possiamo sottovalutare nessun avversario. Ma non lo faremo, siamo pronti».

I più letti

Dopo Laila, una nuova passione per Sinner: ecco perché guarda alla Sardegna
La confessione di Alessandra Mussolini: «Dopo il Grande Fratello servirebbe una terapia»
Ecco 5 dettagli scioccanti che emergono nel documentario su Michael Jackson

Video correlati

Verso i Mondiali, Michel Aebischer sulle critiche a Xhaka, le doppie aquile e il Qatar

Verso i Mondiali, Michel Aebischer sulle critiche a Xhaka, le doppie aquile e il Qatar

Le critiche di Xhaka dopo il pareggio per 1 a 1 nel test contro l'Australia sono state appropriate, afferma Michel Aebischer. Allo stesso tempo, sottolinea che l'umore della squadra è ancora buono. E cosa dice del Qatar, primo avversario della Nati?

08.06.2026

Embolo raggiunge la Nazionale e Yakin lo accoglie con un abbraccio

Embolo raggiunge la Nazionale e Yakin lo accoglie con un abbraccio

06.06.2026

Ecco i migliori gol di Europa e Conference League 2025/26

Ecco i migliori gol di Europa e Conference League 2025/26

01.06.2026

Verso i Mondiali, Michel Aebischer sulle critiche a Xhaka, le doppie aquile e il Qatar

Verso i Mondiali, Michel Aebischer sulle critiche a Xhaka, le doppie aquile e il Qatar

Embolo raggiunge la Nazionale e Yakin lo accoglie con un abbraccio

Embolo raggiunge la Nazionale e Yakin lo accoglie con un abbraccio

Ecco i migliori gol di Europa e Conference League 2025/26

Ecco i migliori gol di Europa e Conference League 2025/26

Più video

Altre notizie

Calcio. Offerta del Real Madria per Julian Alvarez, sul piatto 150 milioni

CalcioOfferta del Real Madria per Julian Alvarez, sul piatto 150 milioni

Calcio. La Spagna è pronta

CalcioLa Spagna è pronta

Calcio. L'ACB ha depositato i bilanci in pretura. Altro passo verso il fallimento?

CalcioL'ACB ha depositato i bilanci in pretura. Altro passo verso il fallimento?