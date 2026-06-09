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Djibril Sow è pronto per il suo secondo Mondiale, consapevole di un ruolo diventato di alternativa preziosa nello scacchiere rossocrociato.

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«Preferisco giocare da numero 6 o da numero 8, ma c'è tanta concorrenza. Probabilmente verrò impiegato qualche metro più avanti», ha spiegato il centrocampista del Siviglia All'esordio contro il Qatar mancano pochi giorni. Sow era presente nell’amichevole di Lugano, persa dalla Svizzera contro i qatarioti nel 2018. «Me la ricordo bene. Ci insegna che non possiamo sottovalutare nessun avversario. Ma non lo faremo, siamo pronti».