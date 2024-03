La Spagna chiede quattro anni di carcere per Ancelotti

Carlo Ancelotti è nei guai? Imago

L'accusa è basata sui proventi dei diritti di immagine della stagione 2014-15. L'allenatore italiano non avrebbe dichiarato oltre 4 milioni di euro.

La Procura di Madrid chiede 4 anni e nove mesi di carcere per l'allenatore del Real Carlo Ancelotti, per frode fiscale. Lo si legge in un comunicato stampa.

Nella nota, la procura della regione di Madrid precisa che «chiederà quattro anni e nove mesi di reclusione» nei confronti dell'allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, accusato di aver frodato le casse pubbliche spagnole per oltre un milione di euro nel corso degli anni 2014 e 2015, omettendo di dichiarare il suo reddito derivante dai diritti di immagine.

Questa sera l'allenatore emiliano guiderà i blancos nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Lipsia. La sfida di andata era terminata 1-0 in favore degli spagnoli. Il passaggio del turno è dunque tutt'altro che scontato.

SDA