Dani Olmo KEY

Spagna, Belgio, Scozia e Austria hanno ottenuto il biglietto diretto per i Mondiali del prossimo anno in Canada, Stati Uniti e Messico.

SwissTXT Swisstxt

Se Spagna e Belgio erano quasi certi del passaggio del turno prima di scendere in campo, la Scozia ha invece dovuto ribaltare la Danimarca per staccare il pass: il 4-2 dei britannici è arrivato nel recupero al termine di una pazza partita. L'Austria ha tremato nello scontro diretto con la Bosnia. L'1-0 di Tabakovic al 12' avrebbe qualificato gli ospiti, ma Gregoritsch al 77' ha regalato l'1-1 e il pass agli austriaci.