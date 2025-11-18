  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Calcio Spagna e Scozia qualificate

Swisstxt

18.11.2025 - 23:24

Dani Olmo
Dani Olmo
KEY

Spagna, Belgio, Scozia e Austria hanno ottenuto il biglietto diretto per i Mondiali del prossimo anno in Canada, Stati Uniti e Messico.

SwissTXT

18.11.2025, 23:24

Se Spagna e Belgio erano quasi certi del passaggio del turno prima di scendere in campo, la Scozia ha invece dovuto ribaltare la Danimarca per staccare il pass: il 4-2 dei britannici è arrivato nel recupero al termine di una pazza partita. L'Austria ha tremato nello scontro diretto con la Bosnia. L'1-0 di Tabakovic al 12' avrebbe qualificato gli ospiti, ma Gregoritsch al 77' ha regalato l'1-1 e il pass agli austriaci.

I più letti

Il mercatino di Natale a Zurigo vieta i contanti e minaccia multe molto salate
La vita movimentata delle favolose gemelle Kessler, nate e morte nello stesso giorno
Spalletti ha bisogno di un leader per la sua Juventus: Xhaka torna in cima alla lista

Video correlati

I giocatori della Nazionale svizzera sbarcano a Losanna

I giocatori della Nazionale svizzera sbarcano a Losanna

11.11.2025

L'incredibile gol di Coppa canadese

L'incredibile gol di Coppa canadese

11.11.2025

Il ritratto di Roger Federer

Il ritratto di Roger Federer

17.10.2025

I giocatori della Nazionale svizzera sbarcano a Losanna

I giocatori della Nazionale svizzera sbarcano a Losanna

L'incredibile gol di Coppa canadese

L'incredibile gol di Coppa canadese

Il ritratto di Roger Federer

Il ritratto di Roger Federer

Più video

Altre notizie

Calcio. Yakin, «siamo stati dominanti»

CalcioYakin, «siamo stati dominanti»

Calcio. La Svizzera pareggia col Kosovo e si qualifica per i Mondiali 2026

CalcioLa Svizzera pareggia col Kosovo e si qualifica per i Mondiali 2026

La Vecchia Signora ci riprova. Spalletti ha bisogno di un leader per la sua Juventus: Xhaka torna in cima alla lista

La Vecchia Signora ci riprovaSpalletti ha bisogno di un leader per la sua Juventus: Xhaka torna in cima alla lista