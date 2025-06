Spagna-Italia Imago

Già certe della qualificazione ai 1/4 di finale degli Euro U21, Spagna e Italia si sono lasciate sull'1-1.

Swisstxt

Un pareggio che favorisce gli iberici che chiudono davanti in virtù del maggior numero di reti segnate. Dopo le prime due partite giocate da titolare, il bianconero Mattia Zanotti è rimasto in panchina per tutti i 90'.