Pedri e Yamal KEY

Per la prima volta dal 1932 la Spagna disputerà un torneo senza giocatori del Real Madrid.

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In un video sono stati annunciati i convocati di De la Fuente per i Mondiali 2026.

La squadra mantiene in gran parte l’ossatura di quella del trionfo continentale e sarà guidata dal Pallone d’Oro del 2024 Rodri.

Per la difesa sono stati convocati Eric Garcia, Pubill, Cubarsi e Laporte, mentre a centrocampo oltre a Pedri ci sarà Gavi, di ritorno dopo un grave infortunio.

Per l’attacco il CT ha scelto Victor Muñoz e Borja Iglesias al fianco di Lamine Yamal e Nico Williams.