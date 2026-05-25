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Verso i Mondiali Spagna senza giocatori del Real, ma che squadra

Swisstxt

25.5.2026 - 15:20

Pedri e Yamal
Pedri e Yamal
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Per la prima volta dal 1932 la Spagna disputerà un torneo senza giocatori del Real Madrid.

SwissTXT

25.05.2026, 15:20

25.05.2026, 15:22

In un video sono stati annunciati i convocati di De la Fuente per i Mondiali 2026.

La squadra mantiene in gran parte l’ossatura di quella del trionfo continentale e sarà guidata dal Pallone d’Oro del 2024 Rodri.

Per la difesa sono stati convocati Eric Garcia, Pubill, Cubarsi e Laporte, mentre a centrocampo oltre a Pedri ci sarà Gavi, di ritorno dopo un grave infortunio.

Per l’attacco il CT ha scelto Victor Muñoz e Borja Iglesias al fianco di Lamine Yamal e Nico Williams.

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