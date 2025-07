La Spagna ha demolito il Portogallo. Keystone

Grande favorita per la vittoria finale, la Spagna ha confermato fin dal debutto all'Europeo di essere la squadra da battere.

SwissTXT - La redazione fon

A Berna, nel derby iberico contro il Portogallo, le campionesse del mondo in carica hanno dominato in lungo e in largo imponendosi con un netto 5-0.

Il match è stato virtualmente chiuso nei primi sette minuti: Esther Gonzalez ha aperto le danze, seguita da Vicky Lopez. Da lì in poi, è stato un monologo spagnolo. Il primo tempo è finito col punteggio di 4-0.

Con il 72% di possesso palla e nessun tiro subito, la Roja ha trasformato il Wankdorf - rizollato per l'occasione con erba naturale - in un palcoscenico di puro controllo tecnico, andando a segno per la quinta volta nei minuti di recupero con Cristina Martin-Prieto.

A impreziosire il finale anche il rientro in campo di Aitana Bonmatí, tornata a disposizione dopo aver superato la meningite.