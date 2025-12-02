Festa

La Spagna si tiene stretta il trofeo della Nations League al femminile.

A Madrid, nel ritorno della finalissima, la Roja ha strapazzato 3-0 la Germania (0-0 all'andata) e ha così piazzato il bis dopo aver messo in bacheca il trofeo anche nella scorsa edizione.

La partita è stata giocata un po’ più a visto aperto rispetto a quella di venerdì scorso, sebbene le reti siano arrivate solo nella ripresa grazie a una doppietta di Pina e Lopez.

Unica nota stonata in casa Spagna è l’infortunio, capitato in allenamento, ad Aitana Bonmatí (rottura di una gamba) che la terrà fuori diversi mesi.