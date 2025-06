Luciano Spalletti non sarà più il CT dell'Italia. Chi lo sostituirà?

È stato lo stesso Spalletti ad annunciare il suo addio, in conferenza stampa. imago

Luciano Spalletti sarà sollevato dall’incarico di CT dell'Italia.

SwissTXT, Antonio Fontana Swisstxt

Lo ha comunicato lui stesso durante la conferenza stampa della vigilia che precede la partita di qualificazione contro la Moldavia, sfida che verrà comunque disputata con l’allenatore toscano ancora in panchina. «Il presidente della FIGC Gravina mi ha comunicato che sarò sollevato dal ruolo e io accetto la decisione. Avrei preferito restare e provare a cambiare le cose», ha detto il 66enne.

Spalletti paga la decisione per un pessimo Europeo e un brutto inizio nel percorso che porta al Mondiale, segnato dalla sconfitta per 3-0 contro la Norvegia.

Due nomi in lizza

Claudio Ranieri sarebbe in cima alla lista della Federazione per diventare il prossimo commissario tecnico dell’Italia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico romano avrebbe superato Stefano Pioli nelle preferenze del presidente Gabriele Gravina.

Negli ultimi giorni Ranieri aveva annunciato l’addio alla carriera da allenatore per assumere un ruolo dirigenziale nella Roma, club con cui è attualmente sotto contratto. Non è la prima volta che «Sir Claudio» annuncia l’addio alla panchina: lo aveva già fatto un anno fa, dopo aver centrato la salvezza con il Cagliari. Ma quando la Roma lo ha chiamato in un momento difficile, lui ha accettato senza esitazioni. Che sia pronto a rimettersi in gioco ancora una volta?