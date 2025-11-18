  1. Clienti privati
La Vecchia Signora ci riprova Spalletti ha bisogno di un leader per la sua Juventus: Xhaka torna in cima alla lista

bfi

18.11.2025

Granit Xhaka
Imago

Il capitano del Sunderland Granit Xhaka è stato sorprendentemente accostato a un trasferimento a metà stagione alla Juventus, secondo quanto riportato dai media italiani. 

Igor Sertori

18.11.2025, 19:29

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La Juventus ci aveva già provato in estate a portare Granit Xhaka a Torino.
  • Il capitano della Nati è invece tornato in Premier League, con la maglia del Sunderland.
  • I neo promossi, sotto la sua direzione a centrocampo, sono quarti in classifica. L'elvetico è molto apprezzato.
  • La Juventus, secondo «Tuttosport» sarebbe pronta a mettere sul piatto 18 milioni di franchi per portare il 34enne a Torino, già a gennaio.
  • L'esperto di calcio inglese per Sky Sport, Keith Downie, è sicuro che il capitano non lascerà i Black Cats, «almeno non per questo prezzo».
Finora in questa stagione il capitano della Nati Granit Xhaka è stato il miglior acquisto estivo della Premier League grazie al suo enorme impatto come capitano del Sunderland, neopromosso.

L'elvetico è arrivato dal Bayer Leverkusen per 13,5 milioni di franchi a luglio, con un contratto triennale.

Juve ancora su Xhaka, per 18 milioni di franchi

Ma martedì mattina, i tifosi dei Black Cats hanno alzato gli occhi al cielo quando il quotidiano italiano «Tuttosport» ha riportato che la Juventus, la quale aveva già cercato di ingaggiare l'ex centrocampista dell'Arsenal in estate, è pronta a riaccendere il suo interesse per il 33enne quando si riaprirà la finestra di mercato a gennaio.

Spalletti ha bisogno di un leader a metà campo. Xhaka lo è.

Il quotidiano italiano suggerisce che i rappresentanti del centrocampista svizzero, che finora ha giocato ogni minuto della stagione di Premier League, attualmente al quarto posto in classifica, abbiano sfruttato l'ottimo inizio dei Black Cats per cercare opportunità più allettanti nel calcio europeo.

La Vecchia Signora considera il veterano centrocampista un acquisto «interessante» per circa 18 milioni di franchi.

«Xhaka non è in vendita, almeno non a questo prezzo»

 Ma da oltre La Manica arrivano affermazioni diverse: secondo il giornalista di «Sky Sport» Keith Downie, Xhaka non è assolutamente in vendita, dato che l'esperto e combattivo centrocampista centrale si è affermato come uno degli ingranaggi fondamentali nella straordinaria partenza di stagione del Sunderland.

«Il Sunderland non permetterà a Granit Xhaka di andarsene a gennaio, e certamente non a quel prezzo», ha spiegato Downie su X.

Ma se l'offerta dovesse salire? Tra alcune settimane lo sapremo.

