La Juventus ha trovato in Luciano Spalletti il nuovo mister per sostituire Igor Tudor, esonerato lunedì.

Lo ha anticipato su Instagram l'esperto di mercato Fabrizio Romano. L’ex CT della Nazionale italiana firmerà fino al termine della stagione con opzione di rinnovo automatico in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Il 66enne, che nella stagione 2022-23 ha portato il Napoli allo Scudetto, ha trovato quindi una nuova sfida dopo la deludente parentesi alla guida dell’Italia, in particolare eliminata agli Europei 2024 dalla Svizzera.