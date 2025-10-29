  1. Clienti privati
Calcio Spalletti mister della Juventus

Swisstxt

29.10.2025 - 23:32

Dopo lo Scudetto vinto con il Napoli ha guidato l'Italia
KEY

La Juventus ha trovato in Luciano Spalletti il nuovo mister per sostituire Igor Tudor, esonerato lunedì.

SwissTXT

29.10.2025, 23:32

29.10.2025, 23:38

Lo ha anticipato su Instagram l'esperto di mercato Fabrizio Romano. L’ex CT della Nazionale italiana firmerà fino al termine della stagione con opzione di rinnovo automatico in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Il 66enne, che nella stagione 2022-23 ha portato il Napoli allo Scudetto, ha trovato quindi una nuova sfida dopo la deludente parentesi alla guida dell’Italia, in particolare eliminata agli Europei 2024 dalla Svizzera.

Lausanne-Sport – Servette 1:3

Super League | 11° turno | stagione 25/26

29.10.2025

Basilea – Zurigo 2:0

Super League | 11° turno | stagione 25/26

29.10.2025

Thun – Winterthur 3:0

Super League | 11° turno | stagione 25/26

28.10.2025

Lausanne-Sport – Servette 1:3

Basilea – Zurigo 2:0

Thun – Winterthur 3:0

