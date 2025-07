Gyökeres all'Arsenal Imago

Tre delle Big Six in Premier League hanno rinforzato il loro attacco spendendo fior fior di quattrini.

Swisstxt

Secondo Fabrizio Romano, l’Arsenal è riuscito a trovare l’accordo con lo Sporting Lisbona per Viktor Gyoekeres, che arriverà a Londra per una cifra vicina ai 73 milioni di euro.

Per Sky Sport il Liverpool ha invece sborsato 90 milioni di euro per Hugo Ekitike, punta proveniente dall’Eintracht Francoforte che è già in sede per svolgere le visite mediche.

Infine, il Manchester United, con una spesa da oltre 80 milioni di euro, ha annunciato ieri Bryan Mbeumo.