L'FC Bienne milita in Promotion League. Keystone

La Finma ha avviato un'indagine preliminare nei confronti di Haute Capital Partners, società di investimento di Bienne e principale sponsor della locale squadra di calcio, che gioca nella Promotion League, cioè nella terza serie del campionato svizzero.

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L'azienda è sospetta di manipolazione del mercato, emerge dall'attuale rapporto di revisione. Le verifiche vertono in particolare sulla struttura organizzativa, sul corso azionario, sulla negoziazione di azioni proprie, sull'acquisizione di clienti e investitori, nonché sulla gestione dei reclami.

L'azione della società – negoziata alla borsa BX Swiss (quella che un tempo era la borsa di Berna: oggi è a Zurigo) – è crollata da 160 a 60 franchi in pochi mesi e la Finma ha messo nero su bianco che la situazione potrebbe «far sorgere seri dubbi sulla capacità dell'azienda di proseguire la propria attività».

Da parte sua il consiglio di amministrazione di Haute Capital Partners si dice «fiducioso che l'indagine preliminare non scoprirà alcun illecito».

I vertici si dicono sereni

Contattato da Keystone-ATS, il direttore della società Thibault Bürki – che l'anno scorso è anche stato direttore ad interim dell'FC Bienne – sottolinea che l'impresa non è oggetto di alcun procedimento formale.

L'azienda non ha accantonato fondi per eventuali rischi.

Il presidente dell'FC Bienne, Nik Liechti, anch'egli azionista di Haute Capital Partners, esclude qualsiasi ripercussione sulla squadra: il contributo dello sponsor per la prossima stagione si manterrà «nel quadro normale per la Promotion League» e il sostegno economico continuerà senza variazioni.

I tifosi, però, restano con il fiato sospeso, consapevoli che dieci anni or sono un tracollo finanziario costrinse il club a ripartire dalla sesta serie, per poi ritrovare la Promotion League nel 2021.