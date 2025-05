Leonidas Stergiou Keystone

È già terminata la stagione per Leonidas Stergiou.

Il terzino dello Stoccarda e nel giro della Nazionale si è infatti infortunato in allenamento al legamento sindesmotico e dovrà essere operato.

Il sangallese, sceso in campo 18 volte con il VfB in questa stagione, è dunque costretto a saltare la finale di Coppa di Germania contro l’Arminia Bielefeld del 24 maggio.

Non sarà inoltre arruolabile da Murat Yakin per la tournée negli Stati Uniti di inizio giugno, sebbene con la Nazionale non abbia più ricevuto una chiamata da Euro 2024.