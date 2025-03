Renato Steffen, che aveva puntato in alto per quest'anno, è molto deluso. KEYSTONE

Il Lugano è stato a lungo considerato come il maggiore pretendente alla vittoria finale del massimo campionato svizzero. Ma dopo la sconfitta contro il Servette, il 7° posto è improvvisamente più vicino del 1°. Renato Steffen cerca spiegazioni dopo la sconfitta per 2-0.

Jan Arnet, Chris Augsburger Jan Arnet

Lugano – Servette 0:2 Credit Suisse Super League // 29° turno // stagione 24/25 29.03.2025

Doveva essere la stagione del Lugano. Alla pausa invernale, la squadra ticinese era in testa alla Super League, aveva raggiunto gli ottavi di finale di Conference League ed era ancora in lizza per la Coppa Svizzera.

Poi qualcosa si è inceppato: dall'inizio del nuovo anno gli uomini del Crus sono stati eliminati dalle coppe e anche in campionato le cose non vanno più bene come prima.

La sconfitta per 2 a 0 contro il Servette di sabato sera in casa, è stata la quinta nelle ultime otto partite di Super League. I bianconeri potrebbero addirittura scivolare al 6° posto domenica prossima.

Così, invece di cullare il sogno di vincere il primo scudetto dal 1949, la squadra di Mattia Croci-Torti deve ora stare attenta a non uscire dal gruppo «Championship», che significherebbe dire addio al sogno, definitivamente per questa stagione, e dover rinunciare a partecipare alle coppe europee, l'anno prossimo.

Renato Steffen, che aveva puntato in alto per quest'anno, è altrettanto deluso. «Avevamo la partita sotto controllo, ma abbiamo fatto troppi cross o preso decisioni sbagliate. Non riusciamo più a segnare un gol», dice ai microfoni di blue Sport. «Voglio solo che per una volta vinciamo. Non importa come».

Siamo di fronte a un crollo totale?

Il 33enne sa quanto sia grave la situazione: «In poche settimane potremmo buttare via tutto ciò che di buono abbiamo costruito sin qui in questa stagione». E continua: «Non possiamo guardare la classifica ora, dobbiamo assicurarci di tornare a vincere le partite. Non dobbiamo parlare di altre cose ora. Dobbiamo assicurarci di rimanere nelle prime sei posizioni».

Martedì, a Yverdon, i bianconeri non possono permettersi un'altra sconfitta.