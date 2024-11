Steffen furioso dopo il rigore sbagliato da Vladi: «Se tiri allora devi segnare...»

YB – Lugano 2:1 Credit Suisse Super League // 14° turno // stagione 24/25 10.11.2024

Domenica il Lugano è stato sconfitto 2-1 contro lo Young Boys: Shkelqim Vladi aveva sui piedi il gol del pareggio al 94esimo, ma dagli undici metri ha sbagliato. Nell'intervista dopo la partita Renato Steffen era furioso.

Redazione blue Sport Sandro Zappella

Hai fretta? blue News riassume per te Il Lugano ha perso 2-1 contro lo Young Boys, con Shkelqim Vladi che ha mancato il pareggio al 94esimo tirando un rigore sopra la porta.

Renato Steffen ha rilasciato un'intervista a blue Sport pochi minuti dopo la fine del match, con un'aria arrabbiata.

Il centrocampista bianconero si prenderà ora una pausa dalle partite agonistiche, visto che non è stato convocato in Nazionale da Murat Yakin. «A volte è meglio non dire nulla», ha commentato. Mostra di più

Renato Steffen ha avuto una brutta settimana. Giovedì ha perso 4-1 con il Lugano in Conference League contro l'outsider Backa Topola e venerdì è stato annunciato che il centrocampista non farà parte della rosa di Murat Yakin per le prossime partite di Nations League.

Domenica i bianconeri hanno perso 2-1 contro lo Young Boys, con un momento particolarmente esplosivo: ai bianconeri è stato assegnato un rigore al 94esimo minuto, ma è stato Shkelqim Vladi, non Steffen, a poter calciare.

L'attaccante ha però tirato la sfera troppo alta, come fece il leggendario Roberto Baggio ai Mondiali del '94.

Dopo la partita, Steffen si è presentato per un'intervista ai microfoni di blue Sport e, quando gli è stato chiesto come si sentiva, ha risposto: «Non bene, abbiamo perso. È così che ci si sente quando si esce sconfitti, no?».

Riguardo all'accordo su chi doveva calciare il rigore, Steffen ha detto: «Chi vuole tirare il rigore lo deve tirare. Se si sente bene, è giusto che lo prenda. Gli parlerò sicuramente del perché e del per come».

«Se l'allenatore viene da me e mi dice chi deve tirare... e dice Vladi, allora è lui che deve calciare - prosegue l'argoviese - non è mia abitudine discutere con il Mister. Tutti sanno che sennò avrei calciato io. Ma se dice che deve tirare qualcun altro, non c'è problema. Se si prende tale responsabilità, allora però deve segnare. Alla fine però non l'abbiamo fatto. Adesso è meglio non parlare troppo...».

Il fatto che gli si chieda della mancata convocazione in Nazionale non rallegra l'umore di Steffen: «Hai un'altra domanda? Perché altrimenti credo che abbiamo finito». Deluso dalla decisione di Yakin? Steffen evita la domanda: «No, non devo dire nulla, va bene così. A volte è meglio non dire niente».

Croci-Torti spiega perché il rigore l'ha calciato Vladi

Al termine del match anche l'allenatore del Lugano Mattia Croci-Torti ha rilasciato un'intervista a blue Sport.

Il tecnico ha spiegato perché ha deciso di far calciare a Vladi il rigore in un momento chiave del match: «Ha avuto tanti infortuni l'anno scorso e un gol al 93esimo a Berna sarebbe stato importante per lui e per il suo morale. Mi spiace per i miei giocatori. Ma so che queste cose succedono, è il calcio».