L'ala del Lugano Steffen è stato ricoverato immediatamente dopo il fallo sul portiere del Losanna Letica. Keystone

Renato Steffen sta lentamente recuperando dopo lo scontro con il portiere del Losanna Letica. La stella del Lugano inizierà presto ad allenarsi dopo aver subito un trauma polmonare e uno pneumotorace.

Michael Wegmann Michael Wegmann

Hai fretta? blue News riassume per te Il giocatore del Lugano Renato Steffen ha riportato un trauma polmonare con pneumotorace nel pareggio per 1-1 contro il Losanna del 17 settembre, dopo uno scontro con il portiere dei vodesi Letica.

A quanto risulta a blue Sport, il bianconero ha trascorso due giorni in terapia intensiva ed è stato dimesso dall'ospedale solo cinque giorni dopo l'accaduto.

Ora la situazione è migliorata: Steffen vuole iniziare presto a correre. Mostra di più

È successo il 17 settembre a Cornaredo: poco prima del fischio finale, il fuoriclasse del Lugano Renato Steffen cerca di colpire il pallone a tutta velocità, ma lo manca e si schianta contro il portiere del Losanna Karlo Letica, in uscita. Il giocatore del Lugano rimane a terra. Mentre viene portato fuori dal campo in barella, riceve il cartellino rosso.

In ospedale viene diagnosticato un trauma polmonare con pneumotorace. Viene esclusa la frattura di una costola, inizialmente temuta. Non è chiaro per quanto tempo l'ex Nazionale resterà fuori, scrive il Lugano su X due giorni dopo. «Questo sarà determinato con maggiore precisione nei prossimi giorni in base all'evoluzione del quadro clinico».

A oggi non ci sono stati aggiornamenti. Le condizioni di Steffen erano critiche dopo il brutto incidente. blue Sport ha appreso che l'argoviese ha dovuto trascorrere due giorni in terapia intensiva ed è stato dimesso dall'ospedale solo dopo cinque giorni di trattamenti.

Tornare in campo è ancora fuori discussione, ma le cose stanno lentamente migliorando. Se tutto prosegue secondo i piani, il calciatore sarà in grado di iniziare gli allenamenti di condizione fisica nella prossima settimana.