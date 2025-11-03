  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Il Lugano deve attendere Steffen parla dell'infortunio shock: «In terapia intensiva non sapevo cosa sarebbe successo»

Sandro Zappella

3.11.2025

Renato Steffen a terra, dolorante.
Renato Steffen a terra, dolorante.
Keystone

Renato Steffen ha dovuto essere ricoverato in terapia intensiva dopo lo scontro con il portiere del Losanna Karlo Letica a settembre: le sue condizioni erano critiche. Ora la stella del Lugano racconta il suo momento difficile.

Sandro Zappella

03.11.2025, 14:16

Hai fretta? blue News riassume per te

  • A settembre, dopo un violento scontro in campo, Renato Steffen ha subito un trauma polmonare con pneumotorace e ha trascorso due giorni in terapia intensiva.
  • Il fuoriclasse del Lugano parla a blue Sport dell'incidente e del suo momento difficile.
  • «Le mie condizioni erano critiche, ma fortunatamente siamo riusciti a risolvere il problema», dice il giocatore ripercorrendo le ultime settimane e sottolineando di non voler rivivere un'esperienza del genere fino alla fine della sua carriera.
Mostra di più

Il 17 settembre c'è stata una grave collisione a Cornaredo. Renato Steffen, giocatore del Lugano, si lancia a tutta velocità verso il pallone, lo manca e si schianta contro il portiere del Losanna Karlo Letica.

Il bianconero rimane a terra. Mentre viene portato fuori dal campo in barella, gli viene mostrato anche il cartellino rosso.

In seguito il 34enne viene ricoverato in ospedale e gli viene diagnosticato un trauma polmonare e uno pneumotorace. blue Sport ha appreso in quell'occasione che le condizioni di Steffen erano assai critiche: il calciatore ha dovuto addirittura trascorrere due giorni in terapia intensiva ed è stato dimesso dall'ospedale solo cinque giorni dopo.

Lunga degenza in ospedale. Dopo il brutale scontro in campo Steffen ha trascorso due giorni in terapia intensiva

Lunga degenza in ospedaleDopo il brutale scontro in campo Steffen ha trascorso due giorni in terapia intensiva

Steffen parla delle sue condizioni critiche

Prima della partita casalinga del Lugano di domenica contro il San Gallo, Steffen è apparso sulle onde blue Sport per un'intervista e ha raccontato come ha vissuto complicata situazione in ospedale: «Naturalmente l'azione non era necessaria. È difficile fermarsi quando si è nel pieno dell'azione».

Quando rivede l'accaduto, fa ancora male, dice l'attaccante: «È stato amaro il fatto che poi sono dovuto andare in terapia intensiva e non sapevo cosa sarebbe successo».

L'argoviese ha poi spiegato che le sue condizioni erano critiche: «Con il pneumotorace non sai mai esattamente quanta aria c'è in mezzo ed è difficile respirare. Era un momento critico, ma fortunatamente siamo riusciti a risolvere il problema».

Un errore del VAR?. Scena controversa in Lugano-Losanna: Sow doveva essere espulso? I bianconeri fanno ricorso

Un errore del VAR?Scena controversa in Lugano-Losanna: Sow doveva essere espulso? I bianconeri fanno ricorso

Fisicamente ora si sente meglio di settimana in settimana, ma quando fa un respiro profondo sente ancora un po' di dolore, soprattutto alle costole. È livello mentale che ora fatica di più: «Chi mi conosce sa che non mi piace stare fuori a guardare la squadra. Voglio sempre aiutare. Sto lavorando per tornare il prima possibile».

«Non voglio vivere di nuovo un'esperienza simile»

Steffen spiega poi che dopo l'incidente molte cose sono passate in secondo piano, la salute è diventata più importante del calcio: «Da questo punto di vista è stato positivo vivere un'esperienza del genere, ma spero non mi succeda più».

Non è ancora chiaro quando il nativo di Aarau farà il suo ritorno in campo: «È difficile dare una prognosi esatta al momento. Spero di poter giocare ancora qualche partita prima della pausa invernale».

I più letti

Chiara Ferragni su Giovanni Tronchetti Provera: «Sono felicemente innamorata»
«Mr & Mrs Leclerc»: l'annuncio del pilota Ferrari fa impazzire Instagram
Trovato su una spiaggia un messaggio in bottiglia di un soldato del 1916
«Certe parole feriscono»: Maria De Filippi stoppa lo show per chiedere scusa a Gard
Ecco cosa ha rotto il matrimonio «perfetto» tra Lily Allen e David Harbour

Altre notizie

Dalla Super alla Challenge League. Selcuk Sasivari lascia il Lugano per diventare il nuovo tecnico del Rapperswil-Jona

Dalla Super alla Challenge LeagueSelcuk Sasivari lascia il Lugano per diventare il nuovo tecnico del Rapperswil-Jona

Il retroscena. Boris Becker rivela: «Dovevo essere l'allenatore di Jannik Sinner»

Il retroscenaBoris Becker rivela: «Dovevo essere l'allenatore di Jannik Sinner»

Stop almeno di 2 mesi. Frattura scomposta della clavicola destra per Remo Freuler

Stop almeno di 2 mesiFrattura scomposta della clavicola destra per Remo Freuler

Hockey. Fischer richiama il bianconero Simion in Nazionale

HockeyFischer richiama il bianconero Simion in Nazionale

Super League. Pareggio tra YB e Basilea

Super LeaguePareggio tra YB e Basilea

Masters 1000 di Parigi. Sinner batte Félix Auger-Aliassime in finale e torna numero uno in classifica

Masters 1000 di ParigiSinner batte Félix Auger-Aliassime in finale e torna numero uno in classifica

Altre notizie

Barcelona - Elche 3-1

Barcelona - Elche 3-1

LALIGA | 11ème journée | Saison 25/26

02.11.2025

Lucerna – GC 6:0

Lucerna – GC 6:0

Super League | 12° turno | stagione 25/26

02.11.2025

YB – Basilea 0:0

YB – Basilea 0:0

Super League | 12° turno | stagione 25/26

02.11.2025

Real Madrid - Valencia 4-0

Real Madrid - Valencia 4-0

LALIGA | 11ème journée | Saison 25/26

01.11.2025

Barcelona - Elche 3-1

Barcelona - Elche 3-1

Lucerna – GC 6:0

Lucerna – GC 6:0

YB – Basilea 0:0

YB – Basilea 0:0

Real Madrid - Valencia 4-0

Real Madrid - Valencia 4-0

Più video