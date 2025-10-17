Renato Steffen TP

Il Lugano, dopo la pausa della Nazionale, completerà il suo trittico zurighese ospitando a Cornaredo sabato sera l'FCZ, sperando di conquistare un terzo successo consecutivo dopo quelli ottenuti contro GC e Winterthur.

SwissTXT Swisstxt

«Una vittoria vorrebbe dire che la squadra è sul pezzo e darebbe consapevolezza al gruppo di quello che sta facendo», ha annotato Croci-Torti.

Il mister bianconero dovrà fare a meno sempre di Bottani, Kendouci e Kelvin.

Quanto a Steffen è stata scoperta una piccola frattura alla 6a costa destra che ne ridisegna la riabilitazione con tempi di recupero da definire.